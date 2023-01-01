Yummy Donut Factory, bir fabrikaya sahip olduğunuz ve müşterilerinize lezzetli donutlar hazırladığınız bir yemek pişirme simülasyon oyunudur. Verilen tarifi kullanarak çörekleri sıfırdan yaparak başlıyorsunuz. Unu eleyin, şeker ve tuz gibi kuru malzemeleri ekleyin, ardından tereyağı ve sütle karıştırın. Malzemeleri doğru miktarda kullandığınızdan emin olun; tariftekinden daha fazlası veya daha azı, çörekinizin başarısız olmasına neden olur. Daha sonra pişirme işlemine devam edebilirsiniz! Temel donutlar hazır olduğunda eğlenebilir ve şekerlemeler, şekerlemeler, krema ve çok daha fazlasıyla yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz. Yummy Donut Factory'de yaptığınız tatlı ikramları arkadaşlarınızla paylaşın ve birbirinizin yaratıcılığına ilham verin! Bunu kaçırmak istemezsiniz! Onlarla etkileşim kurmak için nesnelere tıklayın veya dokunun. Bazen bunları doğru kullanmak için sürükleyip bırakmanız gerekir. Yummy Donut Factory, Güney Surabaya, Endonezya merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu olan Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka birçok sevimli oyun var: Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Acil Durum, Yummy Taco, Komik Yemek Kampı, Komik Kamp Günü, Komik Seyahat Havaalanı, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Yummy Waffle Dondurma, Korece Yemek Pişirme Dersi, Komik Hayvan Saç Kesimi, Komik Köpek Yavrusu Giydirme, Komik Kedicik Giydirme, Komik Burun Ameliyatı ve Hipster vs RockersYummy Donut Factory'yi Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Yummy Donut Factory bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda oynanabilir. telefonlar ve tabletler gibi.

Web Sitesi: poki.com

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