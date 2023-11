TicToc Summer Fashion, arkadaşlarınızdan birinin ünlü bir sosyal medya platformunda yıldız olmasına yardım ettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Önce odasını toplayarak makara çekmesine yardım edin. Ardından geniş bir eyeliner, göz farı, fondöten, ruj ve daha fazlasını içeren koleksiyon arasından seçim yapın. Yeni öğeler satın almak için çok sayıda beğeni ve para kazanmak için arkadaşınızın her makarada şık görünmesini sağlayın. Oyun size kısaca ne tür makyaj ve aksesuarları seçmeniz gerektiğini gösterecek ancak kısa sürede kaybolacaktır. Ya bunları iyice ezberleyin ya da ipucu butonuna tıklayarak tekrar görünmelerini sağlayın. Arkadaşınız hazır olduğunda, dünyaya ne kadar harika bir stilist olduğunuzu gösterin! Giymek için bir kıyafete veya aksesuara tıklayın veya üzerine dokunun. Oyunun başında size gösterilen eşyaları seçmelisiniz. Hangilerinin doğru olduğunu hatırlamıyorsanız ipucu almaktan çekinmeyin. TicToc Yaz Modası, Güney Surabaya, Endonezya merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu olan Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka pek çok sevimli oyun var: Tictoc KPOP Modası, Komik Köpek Acil Durumu, Yummy Taco, Komik Yemek Kampı, Komik Kamp Günü, Komik Seyahat Havaalanı, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Nefis Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Hayvan Saç Kesimi, Komik Köpek Yavrusu Giydirme, Komik Kedi Giydirme, Komik Burun Ameliyatı ve Hipster vs Rockers TicToc Yaz Modasını Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. TicToc Yaz Modası bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

