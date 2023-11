Princess Lovely Fashion, bir prensesi çeşitli kıyafet ve aksesuarlarla giydirdiğiniz bir simülasyon oyunudur. Bu oyunda pek çok şık öğe mevcut! Ayakkabı, çizme, şapka, kıyafet, pantolon ve hatta süper havalı saçların her türlü stili ve rengi arasından seçim yapın. Gördüğünüz kıyafetleri beğenmediniz mi? Sorun değil. İlginç mini oyunlar oynayarak daha fazla kıyafetin kilidini açın! Pençe yeteneklerinin sınırsız olduğu Prenses Güzel Modasını arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Bir nesneyi alıp kullanmak için tıklayın veya üzerine dokunun. Prenses Güzel Modası, merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu olan Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Güney Surabaya, Endonezya. Poki'de başka birçok sevimli oyun daha var: Komik Köpek Yavrusunu Giydirme, Komik Kamp Günü, Komik Havaalanı Seyahati, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Yummy Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Hayvan Saç Kesimi, Komik Burun Ameliyatı, komik-kurtarma-hayvan bekçisi, komik -pet-rescue ve Hipster vs Rockers'ı Poki'de ücretsiz olarak Princess Lovely Fashion oynayabilirsiniz. Princess Lovely Fashion, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Princess Lovely Fashion ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.