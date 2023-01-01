Funny Puppy Care, köpek arkadaşlarınızı tımar ettiğiniz ve onlara hak ettikleri özel muameleyi sağladığınız bir simülasyon oyunudur. Bu sevimli makyaj oyununda çöp kutusunda başıboş bir köpek buluyorsunuz. Güzel, ılık bir banyo yapmadan önce kirli yavru köpeğinizin tüylerini temizleyin. Kürkünü fırçalayın ve ardından kurutun. Köpek dostumuz yeni temizlendikten sonra ona her türlü şık kıyafet ve aksesuarla giydirebilirsiniz. İnsanın en iyi arkadaşına yardım etmeye devam edin ve yol boyunca birçok sevimli arkadaş edinin! Bir öğeyi almak için tıklayın veya üzerine dokunun ve onu kullanmak istediğiniz alanın üzerine sürükleyin. Komik Köpek Yavrusu Bakımı, Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. , Güney Surabaya, Endonezya merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu. Poki'de başka pek çok sevimli oyun var: Tictoc KPOP Modası, Komik Köpek Acil Durum, Yummy Taco, Komik Yemek Kampı, Komik Kamp Günü, Komik Seyahat Havaalanı, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Nefis Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Evcil Hayvan Saç Kesimi, Komik Köpek Yavrusu Giydirme, Komik Kedicik Giydirme, Komik Burun Ameliyatı ve Hipster vs Rockers gibi oyunları Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Komik Köpek Bakımı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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