Yummy Taco, lezzetli yemekler hazırladığınız bir simülasyon oyunudur. Canınız Meksikalı mı çekiyor? Burrito, taco, quesadilla ve daha fazlasıyla ilgileniyorsanız doğru oyunu oynuyorsunuz! Mutfağa gidin ve tortillaları hazırlamaya başlayın. Un, yağ, kabartma tozu, tuz ve su kullanacaksınız. Daha sonra hamuru yoğurup güzel yuvarlak şekiller yapacaksınız. Tortillayı ısıttıktan sonra proteini ızgarada pişirmeniz, birkaç sebze ve biraz baharat eklemeniz gerekiyor. Misafirlerinizin hayatlarının en güzel gecesini geçirmesi için malzemeleri doğru şekilde hazırlamak için oyun içi talimatları izleyin. Bu akşam baharatlı bir akşam yemeğine hazır mısın? Yummy Taco'yu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve ne tür yemekler sunduklarını görmeyi unutmayın! Almak için bir nesneye tıklayın veya üzerine dokunun. Oyun ok şekillerini gösterdiğinde, tekrarlamak için imleciniz veya parmağınızla aynı şekli takip edin. Yummy Taco, Güney Surabaya, Endonezya merkezli bağımsız bir geliştirici stüdyosu olan Go Panda Games tarafından yaratılmıştır. Poki'de başka pek çok sevimli oyun var: Komik Yemek Kampı, Komik Kamp Günü, Komik Havaalanı Seyahati, Komik Boğaz Cerrahisi 2, Yummy Waffle Dondurma, Korece Yemek Yapma Dersi, Komik Hayvan Saç Kesimi, Komik Köpek Yavrusu Giydirme, Komik Kedicik Giydirme, Komik Burun Ameliyatı ve Hipster vs Rockers'ı Poki'de ücretsiz olarak Yummy Taco oynayabilirsiniz. Yummy Taco, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

