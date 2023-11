Top Chef Hero 2, From the Bench tarafından oluşturulan 2 boyutlu bir boşta restoran oyunudur. Kendi mutfak işinizi yönetin ve dünyanın her yerinden lezzetli yemekler ve tatlılar hazırlayın! Harika şefleri işe alın ve onların turta, pizza, hamburger, vejetaryen yemekleri ve tatlılar üretmelerine yardımcı olun. Mutlu çalışanlarınızı yönetmenin tadını çıkarın ve şehirdeki en iyi restoran olun! Çalışanı veya turbo güçlendirmeyi etkinleştirin - Sol tıklamaEn İyi Şef Kahraman 2, From the Bench tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

