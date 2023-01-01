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Unicycle Hero

Unicycle Hero

poki.com

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Unicycle Hero, Unept tarafından oluşturulan, 9 eğlenceli etkinlikte atletik becerilerinizi kanıtlamanız gereken destansı, Olimpiyat temalı bir beceri oyunudur. Ama bir terslik var! Tek tekerlekli bisikletinizin üzerinde dengenizi korurken aynı anda ağır nesneleri fırlatabilir misiniz? Poki'deki Unicycle Hero'nun amacı budur. Oyununuzun seviyesini yükseltmek için geliştirmelerle becerilerinizi geliştirin ve kişisel tarzınızı göstermek için kendi konularınızı satın alın. Unicycle Hero olmak için gerekenlere sahip misiniz? Space - Throw Arrow tuşları - MoveUnicycle Hero, ABD merkezli bir oyun geliştiricisi olan Unept tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını da oynayın: Into the Pit ve Lava BirdPoki'de Unicycle Hero'yu ücretsiz oynayabilirsiniz. Unicycle Hero, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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