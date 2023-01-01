Udder, Esthetician Labs tarafından yaratılan inek temalı bir sonsuz koşu oyunudur. Poki'deki Udder'da mooooooove'ye hazır olun! İneğinizin düşmeden ne kadar koşabileceğini görün. İnek gittikçe daha hızlı koşarken dengenizi korumak zorunda olmak meme çılgınlığıdır. Tarayıcınızda Udder oynayın ve yeni bir yüksek puana ulaşın. Ne kadar ileri giderseniz, Poki'deki Udder'da bonusunuz o kadar büyük olacaktır. Kontroller: Herhangi bir tuş - Çalıştır Yaratıcı hakkında: Udder, ABD merkezli Esthetician Labs tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Crazy Platez'in de yaratıcısıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

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