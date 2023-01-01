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Running Fred

Running Fred

poki.com

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Running Fred, Dedalord tarafından oluşturulan birden fazla oyun moduna sahip bir aksiyon oyunudur. Canını kurtarmak için koşan çılgın kahramanımız Fred'in kontrolünü ele alabilir misin? Fred'i çalıştırmak, kaleler ve daha fazlasında ilerlerken Fred'in kontrolünü size verir. Ama dikkat et! Her fırsatta Fred'i kanlı özüne kadar ezmeyi bekleyen bir tehlike var. Poki'de Running Fred oynayın ve birden fazla oyun modunu deneyimleyin: macera, meydan okuma ve sonsuz hayatta kalma! Kontroller: Ok tuşları - Fred'i hareket ettir Yaratıcı hakkında: Running Fred, Arjantin merkezli bir stüdyo olan Dedalord tarafından yaratıldı. Onlar, Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred ve daha fazlasını içeren Fred serisinin yaratıcılarıdır. Teknoloji:Dedalord, klasik Running Fred oyunlarını artık Poki'de çevrimiçi olarak ücretsiz oynayabileceğiniz bir HTML5 yapısına güncelledi!

Web Sitesi: poki.com

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