Dinogen Online, çok sayıda silah, oyun modu ve harita içeren, hızlı tempolu, 2D, çok oyunculu, yukarıdan aşağıya bir nişancı oyunudur. Hedefe dayalı oyun modlarında insan veya dinozor olarak oynayın. Oyunda XP kazanarak yeni silahların, dinozorların, ekipmanların, öğelerin ve daha fazlasının kilidini açın. Hedefe Dayalı Oyunlar: Team Deathmatch, Capture the Flag veya Destruction gibi hedef tabanlı oyun modlarında bir insan veya dinozor olarak oynayın. Sonsuz Hayatta Kalma: Milis birlikleri, dinozorlar, helikopterler ve daha fazlasından oluşan bitmek bilmeyen düşman dalgalarıyla mücadele etmek için birçok hayatta kalma modundan birini oynayın. Senaryo Düzenleyici: Birlikte verilen Senaryo Düzenleyiciyle kendi haritalarınızı ve görevlerinizi oluşturun. Düzenleyici, entegre tetikleme sistemini kullanarak mevcut haritalarda basit değişiklikler yapmanıza veya karmaşık yepyeni görevlere olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Düzenleyiciyle oluşturulan tüm senaryolara çok oyunculu modda anında erişilebiliyor ve yaratımlarınızı çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynamanıza olanak sağlanıyor.

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