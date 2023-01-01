Battledudes.io, zafer için diğer takımlarla ve oyuncularla savaştığınız, tamamen yok edilebilir bir haritaya sahip, gerçek bir çok oyunculu 2d nişancı oyunudur! Oyun, birçok harita ve oyun modu kombinasyonuyla birlikte seçebileceğiniz birden fazla farklı harita ve birden fazla oyun moduna sahiptir. Cephaneliğinizdeki düşmanlarla savaşmanıza yardımcı olmak için, oyunu oynayarak ve XP puanları kazanarak kilidini açabileceğiniz 20'den fazla farklı silahınız var.

Web Sitesi: battledudes.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Battle Dudes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.