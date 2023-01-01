Hedef tabanlı tetikçi! Düşmanlarınızı öldürün, kartların ve yeteneklerin kilidini açın, 4 benzersiz kahraman, 5 benzersiz harita ve çok sayıda topluluk haritası!

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