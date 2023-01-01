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Blocky Trials

Blocky Trials

poki.com

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Profesyonel bir motokros sürücüsü olarak çılgın zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığınız Blocky Trials oyununda hızlı tempolu bir motosiklet macerasına atılın. Yoğun ve hızlı, kilidini açabileceğiniz ve aralarından seçim yapabileceğiniz 30'dan fazla benzersiz sürücü var; her birinin daha yüksek hızlar, daha büyük motosikletleri daha iyi idare edebilmesi veya barikatlar ve diğer engellerin üzerinden daha iyi atlayışlar gibi kendi yetenekleri var. Her biri bir öncekinden daha zor olan, kilidini açabileceğiniz 3 seviye vardır. Yeni sürücülerin ve motosikletlerin kilidini açmak için yol kenarlarından para toplayın, ancak engebeli arazi manzaralarına, çöpe atılmış şehir manzaralarına ve zorlu limanlara karşı dikkatli olun. Bu, asıl amacınızın sürüşte hayatta kalmak olduğu Minecraft tarzı bir sürüş oyunudur.

Web Sitesi: poki.com

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