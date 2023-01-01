Destansı heyecan arayanlar ve oyun adrenalin bağımlıları için Bike Trials Junkyard, zorlu pist yarışmalarının aşırı zorluklarını size getiriyor. Puan toplamak ve destansı bir BMX motosikleti gibi yeni araçların kilidini açmak için her hurdalık parkurunu ATV ile gezin. ATV hareketleri zorludur, çünkü herhangi bir sert hızlanma, ani hareket veya yavaşlama bisikletinize çarpabilir. Amacınız, her biri bir öncekinden daha zorlu ve engellerle dolu 10 parkurda bitiş çizgisine doğru bir yarış. 3D grafikler sizi oyuna dahil eder ve adrenalinin damarlarınızda dolaştığını hissederken ATV'nizde veya motosikletinizde yükseltmeler yapmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: poki.com

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