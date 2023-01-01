Çok zorlu engelli parkurlarda zıplayın ve tırmanın! Kogama: Crazy Parkour'da tüm zehirli bloklardan kaçınmalısınız. İlerlemenizi kaydetmek için beyaz kontrol noktası bayraklarına dokunabilirsiniz. Zafere giden yolu keşfederken sıçrayın ve kaydırın!

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