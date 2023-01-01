Cactu-Sama, Diemorth tarafından yaratılmış bir bulmaca platform oyunudur. Bu oyunda bir kaktüsün çölü geçmesine ve arkadaşını bulmasına yardım etmelisiniz. Boğulmadan bölümü geçmek için engel bloklarını doğru zamanda etkinleştirip devre dışı bırakmalısınız. Suya dokunmadan blokların üstünden veya altından geçin ve net bir çıkış yolu yaratın! Cactu-Sama'da problem çözme becerilerinizi sınayacak 20 seviye vardır. 20 seviyenin tamamını ne kadar çabuk bitirebilirsin? Her blok rengi bir sayıya karşılık gelir: 1, 2, 3 veya 4. Blokları etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için ilgili numaraya basın. Suya dokunmadığınızdan emin olun! Hareket - Ok tuşları veya Kaydırma Değiştirme bloğu - 1, 2, 3 veya 4 Cactu-Sama, Portekiz merkezli bir oyun geliştiricisi olan Diemorth tarafından oluşturulan bir bulmaca platform oyunudur. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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