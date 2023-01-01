WebCatalog
Pipes

Pipes

poki.com

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Pipes, Infinity Games tarafından yapılan bir bulmaca oyunudur. Bu oyunda suyun bitkilere akması için kapalı devreyi tamamlamak amacıyla boruların etrafında hareket etmeniz gerekecek. Boruları döndürmek için üzerine tıklayın! Bu oyunda çok sayıda seviye var ve zorluk oldukça hızlı ölçekleniyor! Tüm seviyeleri bitirebilecek misiniz? Fare tıklaması - Bir boruyu döndürünPipes, Infinity Games tarafından oluşturulmuştur. Poki'ye ücretsiz olarak herhangi bir şey yüklemeden veya indirmeden Pipes'ı tarayıcınızda veya mobil cihazınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pipes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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