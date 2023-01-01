Cubinko, Neomaze tarafından geliştirilen bir bulmaca oyunudur. Zincirleri birleştirmek için mürekkep bloklarını sürükleyip döndürün. Aynı blok türünden üç veya daha fazlasını bir araya getirdiğinizde parçaları tahtadan temizleyecek ve puan kazanacaksınız. Parçaları karşılık gelen yuvalara mükemmel bir şekilde yerleştirmenin tatmin edici deneyiminin keyfini çıkarın ve oyunu kazandıkça renklerin patlamasını izleyin. Biraz zaman ayırın ve en iyi blok bulmaca oyunu Cubinko'yu oynayın! Aynı blok türünü kullanarak ardışık zincirler yapın. Blokları döndür - Sol fare düğmesi Blokları taşı - Tıkla ve sürükleCubinko, Neomaze tarafından oluşturuldu. Diğer oyunları Line Up: Dots'u oynayın! Poki'de ücretsiz!

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