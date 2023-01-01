Fruity Party

Bulmacayı çözmek ve puan kazanmak için meyve parçalarını değiştirin! Meyveli Parti üzüm, elma, muz ve armut salkımlarından oluşur. Üç veya daha fazla aynı parçadan oluşan herhangi bir grubu patlatabilirsiniz. Disko topu, belirli bir meyve türünün bulunduğu her taşı yok edecek!

Web Sitesi: poki.com

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