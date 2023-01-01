WebCatalog
Fruity Party

Fruity Party

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fruity Party çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bulmacayı çözmek ve puan kazanmak için meyve parçalarını değiştirin! Meyveli Parti üzüm, elma, muz ve armut salkımlarından oluşur. Üç veya daha fazla aynı parçadan oluşan herhangi bir grubu patlatabilirsiniz. Disko topu, belirli bir meyve türünün bulunduğu her taşı yok edecek!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fruity Party ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TenTrix

TenTrix

poki.com

Cute Puzzle Witch

Cute Puzzle Witch

poki.com

Photo Puzzle: Swap Edition

Photo Puzzle: Swap Edition

poki.com

Bubble Charms Xmas

Bubble Charms Xmas

poki.com

Onet Fruit Classic

Onet Fruit Classic

poki.com

Pet Party Columns

Pet Party Columns

poki.com

Sushi Matching

Sushi Matching

poki.com

Cubinko

Cubinko

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Fast Typer 2

Fast Typer 2

poki.com

Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

Tingly Bubble Shooter

Tingly Bubble Shooter

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası