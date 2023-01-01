Tetris parçalarını tam sütunlar ve satırlar oluşturacak şekilde düzenleyin! Bu blok oyunu, puan almak için 10 parçayı hizalamanıza meydan okuyor. TenTrix'te belirli parçaların düşmesini beklemenize gerek yok. Herhangi bir kümeyi herhangi bir boş alana yerleştirmeniz yeterli!

Web Sitesi: poki.com

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