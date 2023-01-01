STUG, abartılı mermi sekmesi fiziğine sahip, ücretsiz, beceriye dayalı 2D çok oyunculu bir tank oyunudur. Tam bir tank savaşında diğer oyuncularla savaşın! En iyi ücretsiz çevrimiçi tank oyunlarından biri. Her maç, birden fazla farklı tank türü ve yeteneğinin yer aldığı yoğun bir savaştır.

Web Sitesi: stug.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, STUG ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.