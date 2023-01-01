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Urban Rivals

Urban Rivals

urban-rivals.com

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Kollarınızı sıvayın ve kartlarınızı bırakın! Urban Rival gerçekten orijinal, ücretsiz, tahsil edilebilir bir kart oyunudur. Kendi çetenizi oluşturmanıza ve hızlı ve öfkeli dövüşlerde diğer oyunculara meydan okumanıza olanak tanıyan bir beceri ve strateji oyunudur. Oyunlar basit ama yoğundur ve sadece birkaç dakika içinde Pillz, Fury ve blöf becerilerinizi iyi bir şekilde kullanarak Clint City'nin tamamını kontrol edebilirsiniz! Urban Rivals, devasa, çok oyunculu bir çevrimiçi sanal takas kart oyunudur. Oyun, dünyanın her yerinden oyunculara karşı canlı olarak dövüşerek keşfedilecek, toplanacak ve seviye atlanacak, çeşitli nadirliklere ve yeteneklere sahip 2.000'den fazla karakter içeriyor.

Web Sitesi: urban-rivals.com

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