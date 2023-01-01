Guess Who?

Bil bakalım kim? iki oyuncu için klasik ve eğlenceli bir oyundur. Her oyuncu, 24 kişinin karikatür resmini ve adlarını içeren ve tüm resimlerin ayakta durduğu bir tahtayla oyuna başlar. Her oyuncu, aynı 24 resmi içeren ayrı bir kart destesinden kendi seçtiği bir kartı seçer. Oyunun amacı, rakibinizin hangi kartı seçtiğini ilk belirleyen olmaktır. Oyuncular, adayları elemek için "Şahsınız gözlük takıyor mu?" gibi çeşitli evet veya hayır soruları sorarak dönüşümlü olarak sorarlar. Oyuncu daha sonra (rakibin tepkisine göre) adayları, yalnızca bir tanesi kalana kadar bu görüntüleri aşağı çevirerek eleyecektir. İyi hazırlanmış sorular, oyuncuların bir veya daha fazla olası kartı elemesine olanak tanır. Sorular şunları içerebilir: Bil bakalım kim? Codethislab tarafından geliştirilmiştir. Artık hepsi Poki'de mevcut olan çok daha fazla klasik masa oyunu yarattılar.

Web Sitesi: poki.com

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