Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunda solucanınızı sürün! Daha hızlı büyümek için tatlılar, çörekler ve kekler yiyin. Diğer oyuncuların solucanınızın vücuduna kafa atmasına izin vererek önünüzü kesin. Dünyanın her yerinden başkalarıyla oynayın.

Web Sitesi: wormate.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wormate.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.