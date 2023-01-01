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Wormate.io

Wormate.io

wormate.io

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Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunda solucanınızı sürün! Daha hızlı büyümek için tatlılar, çörekler ve kekler yiyin. Diğer oyuncuların solucanınızın vücuduna kafa atmasına izin vererek önünüzü kesin. Dünyanın her yerinden başkalarıyla oynayın.

Web Sitesi: wormate.io

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