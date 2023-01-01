My Talking Tom Friends

Konuşan Tom Arkadaşlarım dünyasına adım atın ve Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben ve Becca ile tanışın. Outfit7 Limited tarafından geliştirilen bu gündelik oyun, genç oyuncuların oynaması ve öğrenmesi için mükemmeldir. Tom ve arkadaşlarına iyi bakın, eğlenceli maceralara çıkın ve onlara günlük işlerde yardımcı olun. Tom ve arkadaşlarını oyun oynamaları için dışarı çıkarın, onları okula bırakın, yemek yemelerine yardım edin ve onları uyutun. Hepsi bir günlük işte. Konuşan Tom Arkadaşlarım'ı web tarayıcısında çevrimiçi oynamak için aşağıdaki oynat düğmesine dokunun. Now.gg ile ücretsiz çevrimiçi oyun oynamaya başlayın. Tek ihtiyacınız olan bir PC veya mobil cihazdaki bir web tarayıcısıdır. Oyunları oynamak ücretsizdir ve indirmeye gerek yoktur.

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