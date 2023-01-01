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Where's My Pizza?

Where's My Pizza?

poki.com

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Pizzam nerede? büyüleyici bir kasabada sıradan bir pizza teslimatçısı olarak çalıştığınız 3 boyutlu bir beceri oyunudur. Paolo's'da çalışıyorsunuz ve göreviniz lezzetli pizzalar hazırlamak, pişirmek ve şehrin her yerindeki aç müşterilerinize teslim etmek. Pizzaları düşürmeden veya daha kötüsü kazaya neden olmadan teslim etmek için trafikte dikkatli bir şekilde ilerleyin. Engellerden ve hız tümseklerinden kaçınmak için gerektiğinde yavaşça frene basın. Yiyecekleri hala sıcakken teslim etmek için de hızlı davranmanız gerekiyor! Pizza ve servis ne kadar iyi olursa o kadar çok bahşiş kazanırsınız. Restoranınız adını duyurduktan sonra teslimat mesafenizi artırabilir ve ayrıca yeni malzemeler, yeni cihazlar, treyler iyileştirmeleri ve daha fazlası gibi yükseltmeleri satın alabilirsiniz. Pizzayı manuel olarak sıfırdan hazırlamanızı gerektiren VIP müşterilere bile hizmet verebilirsiniz! Paylaşmayı unutmayın Pizzam Nerede? arkadaşlarınızla birlikte ve kimin daha iyi aşçı olduğunu öğrenin! Sür - Boşluk çubuğunu veya sol fare düğmesini basılı tutun Pizzam Nerede? Wix Games tarafından oluşturuldu. Diğer efsanevi oyunlarını Poki'de oynayın: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji ve Let's Roll'u oynayabilirsiniz Where's My Pizza? Poki'ye ücretsiz olarak yüklemeden veya indirmeden tarayıcınızda. Evet, Where's My Pizza'da birçok özelleştirme seçeneğinin ve yükseltmenin kilidini açabilirsiniz. Oyunda ilerledikçe yeni yükseltmeler, cihazlar ve rotalar gibi.

Web Sitesi: poki.com

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