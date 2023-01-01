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Duck Life: Battle

Duck Life: Battle

poki.com

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Ördeğinizi alın ve savaşmaya başlayın! En yeni Duck Life oyunu burada ve her zamankinden daha iyi. Ördeğinizi eğitmek ve onları savaşa hazırlamak için spor salonuna gidin. En iyi ördek dövüşçüsü olmak için yolculuğunuzda ilerlemeniz gereken eşyaları kazanmak için yolunuz üzerindeki diğer ördeklere karşı savaşın. Fare - Hareket etmek, dövüşmek ve eğitmek için tıklayın Duck Life Battle, Duck Life serisinin birlikte en sonuncusu ducklife-space ve Wix Games tarafından yaratılan orijinal Duck Life ile. Bu yaratıcının bir başka eğlenceli oyunu da Ant Art Tycoon.

Web Sitesi: poki.com

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