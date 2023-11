Jumphobia, bir kenarla karşılaştığınızda otomatik olarak atladığınız bir platform oyunudur. Oyun 25 seviyeye yayılmış 250'den fazla odaya sahiptir. Oyunun tamamını tamamlayabiliyorsanız, kendi seviyelerinizi oluşturabileceğiniz ve bunları diğer oyuncuların oynaması için yükleyebileceğiniz harika bir seviye oluşturucu var! Oyun bazı akıllı bulmacalar ve platformlar içeriyor, böylece her seviye yeni bir his veriyor. Her seviyeyi tamamlayabilir misin? Yoksa topluluğun oynaması için kendi seviyelerinizi oluşturmaya mı başlayacaksınız? Taşı - yukarı ok Son kontrol noktasını sıfırla - R tuşuna basın Odayı sıfırla - basılı tutun R Ateş - z Silah değiştir - xJumphobia, Wix Games tarafından oluşturuldu. Wix Games, Duck Life serisi ve Ant Art Tycoon gibi oyunlarla tanınır!

Web Sitesi: poki.com

