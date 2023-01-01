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CircloO

CircloO

poki.com

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CircloO, büyük bir daire içindeki bir topu kontrol ettiğiniz bir bulmaca oyunudur. Seviyeyi tamamlamak için topu dairenin etrafında yuvarlamanız gerekiyor. CircloO'da yerçekimi kuvvetlerine karşı savaşmak için momentumu kullanmalısınız. İleri geri yuvarlanın ve yolunuzdaki yuvarlak engellerin üzerinden atlamaya çalışın. Her seviye birden fazla parçadan oluşur ve her yeni parça, seviyenin boyutunu büyütür! Oyunlar, bir seviyeyi tamamlamak için harcadığınız süreden tasarruf etmenizi sağlar. Yani bir seviyeyi tekrar oynattığınızda en iyi zamanınız (ve bölüm başına en iyi zamanınız) sol üst köşede gösterilecektir. Bu şekilde kendi zamanlarınızı geçmeyi deneyebilir ve her seviye için yeni rekorlar kırabilirsiniz. Oyunda 6'sı zor olarak etiketlenmiş 20 seviye bulunmaktadır. Oyun aynı zamanda zorlu seviyelerde sakin kalmanıza ve toparlanmanıza yardımcı olacak güzel bir müzik içeriyor. Tüm seviyeleri geçip bir CircloO ustası olabilir misiniz? Hareket - W/A/S/D veya ok tuşlarıCircloO, Hollandalı geliştirici Florian van Strien tarafından oluşturuldu.

Web Sitesi: poki.com

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