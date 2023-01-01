WebCatalog

Traffic Escape!

Traffic Escape!

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web üzerinde oynat

Web Sitesi: poki.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Traffic Escape! çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Trafikten Kaçış! trafik kontrolörü olarak oynadığınız bir mantık bulmaca oyunudur. Yollar tamamen kapandı ve trafiğin yeniden akmasını sağlamak sizin elinizde. Her arabanın üzerinde o arabanın nereye gitmek istediğini söyleyen bir ok bulunur. Arabaları doğru sırayla seçin ve trafik sıkışıklığını çözün! Bazı ekstra zor patron seviyeleri de dahil olmak üzere oynanacak tonlarca seviye var. Ayrıca seviyeleri olabildiğince hızlı tamamlamak için diğer 4 kişiyle yarıştığınız Seviye Yarışı da var. Yarışı kazanın ve destansı bir ödül sizin olsun! Trafik sıkışıklığını çözüp otoyolun kahramanı olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Traffic Escape! ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Jamming Car Escape

Jamming Car Escape

poki.com

Parkmania

Parkmania

poki.com

Traffic Jam

Traffic Jam

poki.com

Free The Key

Free The Key

poki.com

Car Parking Jam

Car Parking Jam

poki.com

MTB Hero

MTB Hero

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle

Stickman Fighter: Epic Battle

poki.com

Stickman Hook

Stickman Hook

poki.com

Ultimate Sudoku

Ultimate Sudoku

poki.com

Grand Prix Hero

Grand Prix Hero

poki.com

Electric Highway

Electric Highway

poki.com

Twirl

Twirl

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.