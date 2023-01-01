Traffic Escape!

Trafikten Kaçış! trafik kontrolörü olarak oynadığınız bir mantık bulmaca oyunudur. Yollar tamamen kapandı ve trafiğin yeniden akmasını sağlamak sizin elinizde. Her arabanın üzerinde o arabanın nereye gitmek istediğini söyleyen bir ok bulunur. Arabaları doğru sırayla seçin ve trafik sıkışıklığını çözün! Bazı ekstra zor patron seviyeleri de dahil olmak üzere oynanacak tonlarca seviye var. Ayrıca seviyeleri olabildiğince hızlı tamamlamak için diğer 4 kişiyle yarıştığınız Seviye Yarışı da var. Yarışı kazanın ve destansı bir ödül sizin olsun! Trafik sıkışıklığını çözüp otoyolun kahramanı olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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