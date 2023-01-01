String Theory Remastered

String Theory, topunuzu veya karenizi doğru yerlere yönlendirmek için dizeleri kullanmanız gereken bir bulmaca oyunudur. Farklı şekillerde hareket eden farklı dizeler vardır. Sarı ip serbestçe hareket ettirilebilir; bu, nesneleri alıp başka bir yere taşımak için harikadır. Kırmızı ip sağlamdır ve yolu kapatmak veya golf sopası gibi bir nesneye çarpmak için kullanılabilir. Mavi ip etraftaki nesneleri zıplatmak için kullanılabilir. Ancak dikkatli olun çünkü mavi ip kopabilir! Oyunun güzel bir arka planı var ve anlatıcıların anlattığı harika bir hikayeye sahip. Oyunu yenmek için tamamlamanız gereken 19 seviye var. Sicim Teorisini yenebilir misiniz? Farenizle üzerlerine tıklayarak dizeleri hareket ettirin. Farenizi basılı tutun ve telleri hareket ettirin. Sıkışmak? Sağ üstte sıfırlama butonu var. Sicim Teorisi Lukas Donkers tarafından yaratıldı. Bu onun Poki'deki ilk oyunu!

Web Sitesi: poki.com

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