CircloO 2, daha büyük bir daire içindeki bir top üzerinde kontrol sahibi olduğunuz güzel ve becerikli bir oyun olan CircloO'nun resmi devamıdır. Tıpkı selefinde olduğu gibi, seviyenin bir sonraki bölümüne geçmek için küçük daireye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Engelleri aşmak ve hedefinize ulaşmak için hızınızı kullanın. Oyunda 24 yeni seviye bulunuyor! Tüm seviyeler yolunuza yeni engeller çıkarır. Topu ustalıkla kontrol edin ve ivmenizi kullanın! Seviyeleri birden çok kez tamamlayarak kendi zamanınızı geçmeyi deneyin. Oyun ayrıca Stijn Cappetijn'in yepyeni güzel bir film müziğini de içeriyor. CircloO 2'yi yenebilir ve her seviyede en iyi zamanı ayarlayabilir misiniz? Kontroller: Hareket - W/A/S/D veya ok tuşları Yaratıcı hakkında: Florian van Strien, CircloO serisini yarattı. Kendisi, orijinal CircloO ve The Final Earth 2 gibi Poki'de oynanabilen oyunlara sahip yetenekli bir Hollandalı geliştiricidir.

Web Sitesi: poki.com

