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Orange

Orange

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Web Sitesi: poki.com

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Orange, her seviyenin temelde farklı olduğu bir bulmaca oyunudur. 25 benzersiz ve güzel hazırlanmış bulmaca var ve hepsini çözmek için kalıpların dışında düşünmeniz gerekiyor. Bir seviyede takılıp kalırsanız sağ üst köşede görünecek ampul düğmesini kullanmaktan çekinmeyin. Her seviye için birden fazla ipucu bulunduğunu unutmayın, hepsini okuduğunuzdan emin olun. 25 seviyenin tamamını ne kadar çabuk tamamlayabilir ve Orange'ı tamamlayabilirsiniz?

Web Sitesi: poki.com

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