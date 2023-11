Cover Orange: Pirates, turuncu dostlarımızı korumak ve yaklaşan asit yağmurundan korunmak için nesneleri istiflemeniz gereken bir bulmaca platform oyunudur. Narenciye kahramanımız daha fazla aksiyon için geri döndü ama bu sefer korsanlarla çevrili ölümcül sulardayız. Oyunun size izin verdiği her nesneyi sürükleyin ve bırakın, kızgın bulut üzerlerinden geçerken portakalların üzerinde bir sığınak oluşturacak şekilde bırakın. Her seviyede gizli yıldızı yakalamayı unutmayın! Cover Orange: Korsanları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın, böylece bu eğlenceli bulmacaları birlikte deneyimleyebilirsiniz! Her seviyede, çevreyi değiştirmek ve portakalları kötü bulutun asit yağmurundan korumak için sahnenin altına öğeler yerleştirmelisiniz. Bu sahne elemanları, üçgen bir bloktan, buzu yok eden çivili toplara ve portakalların kendisine kadar her şekilde değişiklik gösterebilir. Çeşitli nesneleri elinizin altında konumlandırmak için parmağınızı, farenizi veya klavyenizi kullanın ve bunları portakalların üzerine bir sığınak oluşturacak şekilde bırakın. Sandığı hareket ettirin - WASD, Ok tuşları veya işaretçi Düşen sandık - Boşluk çubuğu Kapak Turuncu: Korsanlar tarafından yaratılmıştır. Johnny-K. Poki'deki diğer bulmaca platform oyunlarını oynayın: Cover Orange, Cover Orange: Space, Cover Orange: Journey ve Cover Orange: Gangsters Poki'de masaüstü ve mobil cihazlarınızı kullanarak ücretsiz olarak indirmeden veya yüklemeden Cover Orange: Pirates'i çevrimiçi oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

