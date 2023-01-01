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Cover Orange: Wild West

Cover Orange: Wild West

poki.com

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Cover Orange: Wild West, turuncu dostlarımızı örtmek ve yaklaşan asit yağmurundan korunmak için nesneleri istiflemeniz gereken bir bulmaca platform oyunudur. Narenciye kahramanımız daha fazla aksiyon için geri döndü ama bu sefer uzak batıdayız. Oyunun size izin verdiği her nesneyi sürükleyin ve bırakın, kızgın bulut üzerlerinden geçerken portakalların üzerinde bir sığınak oluşturacak şekilde bırakın. Her seviyede gizli yıldızı yakalamayı unutmayın! Cover Orange: Wild West'i aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın, böylece bu eğlenceli bulmacaları birlikte deneyimleyebilirsiniz! Her seviye boyunca, çevreyi değiştirmek ve portakalları kötü bulutun asit yağmurundan korumak için sahnenin altına öğeler yerleştirmelisiniz. Bu sahne elemanları, üçgen bir bloktan, buzu yok eden çivili toplara ve portakalların kendisine kadar her şekilde değişiklik gösterebilir. Çeşitli nesneleri elinizin altında konumlandırmak için parmağınızı, farenizi veya klavyenizi kullanın ve bunları portakalların üzerine bir sığınak oluşturacak şekilde bırakın. Sandığı hareket ettirin - WASD, Ok tuşları veya işaretçi Düşen sandık - Boşluk çubuğu Kapak Turuncu: Vahşi Batı oluşturuldu Johnny-K tarafından. Poki'deki diğer bulmaca platform oyunlarını oynayın: Cover Orange, Cover Orange: Space, Cover Orange: Journey ve Cover Orange: Gangsters Poki'de masaüstü ve mobil cihazlarınızı kullanarak ücretsiz olarak indirmeden veya yüklemeden Cover Orange: Wild West'i çevrimiçi oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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