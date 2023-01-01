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Cover Orange

Cover Orange

poki.com

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Cover Orange, turuncu dostlarımızı örtmek ve yaklaşan asit yağmurundan korunmak için nesneleri yeniden düzenlemeniz gereken bir bulmaca platform oyunudur. Meyveleri eriten buhardan oluşan ölümcül, genetiği değiştirilmiş bir yağmur bulutu, dünyanın turuncu başkentine doğru ilerliyor. Elinize geçen her nesneyi sürükleyip, portakalların üzerine sığınak oluşturacak şekilde bırakmalısınız. Maksimum miktarda portakal tasarrufu sağlayacak bariyerler oluşturmak için zekanızı kullanın. Oyunda bulabileceğiniz her küçük, turuncu, küresel adamı kurtarın ve onların ölümsüz sevgisini kazanın. Cover Orange gerçekçi oyun fiziğini, kalıcı seviyeleri, canlı renkleri ve kahkaha atan animasyonları birleştirir. Devam et ve bir şans ver. Saf portakal konsantresinden yapılan bir oyunda suyu artırmanın zamanı geldi! Parmağınızı, farenizi veya klavyenizi kullanarak çeşitli nesneleri emrinize verin ve portakalların üzerinde bir sığınak oluşturacak şekilde bırakın. Sandığı hareket ettirin - WASD , Ok tuşları veya işaretçi Bırakma sandığı - Boşluk çubuğu Kapak Turuncu, Johnny-K tarafından yaratıldı. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Cover Orange: JourneyCover Orange'ın müziği, aynı zamanda "Village of Fools" adlı televizyon programının bestecisi Eduard Tziselsky tarafından yapıldı.Cover Orange hem masaüstünüzde hem de cep telefonunuzda ücretsiz olarak oynanabilir. Poki.

Web Sitesi: poki.com

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