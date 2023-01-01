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Cover Orange: Journey

Cover Orange: Journey

poki.com

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Cover Orange: Journey, turuncu dostlarımızı korumak ve yaklaşan asit yağmurundan korunmak için nesneleri istiflemeniz gereken bir bulmaca platform oyunudur. Elinizdeki çeşitli nesneleri sürükleyin ve portakalların üzerinde bir sığınak oluşturacak şekilde bırakın. Tehditkar bulut yakında geçip gidecek. Bu olduğunda gizli yıldızı yakaladığınızdan emin olun! Yüzlerce seviye, birçok kişiselleştirme seçeneği, korsanları içeren bir hikaye, unutulmaz "Eureka!" Cover Orange: Journey'de anlar ve hatta zamanda yolculuk! Bu eğlenceli bilmeceleri birlikte çözmek için bu oyunu aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte oynayın! Her seviyede, çevreyi değiştirmek ve portakalları kötü bulutun asit yağmurundan korumak için sahnenin altına öğeler yerleştirmelisiniz. Bu sahne elemanları, üçgen bir bloktan, buzu yok eden çivili toplara ve portakalların kendisine kadar her şekilde değişiklik gösterebilir. Çeşitli nesneleri elinizin altında konumlandırmak için parmağınızı, farenizi veya klavyenizi kullanın ve bunları portakalların üzerine bir sığınak oluşturacak şekilde bırakın. Sandığı hareket ettirin - WASD, Ok tuşları veya işaretçi Düşen sandık - Boşluk çubuğu Kapak Turuncu: Journey tarafından yaratılmıştır. Johnny-K. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Cover Orange: Journey'de 300'den fazla seviye var! Poki'de masaüstü ve mobil cihazlarınızı kullanarak Cover Orange: Online'ı ücretsiz indirmeden veya yüklemeden oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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