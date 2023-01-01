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Cover Orange: Space

Cover Orange: Space

poki.com

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Cover Orange: Space, turuncu dostlarımızı korumak ve uzayda yaklaşan asit yağmurundan korunmak için nesneleri istiflemeniz gereken bir bulmaca platform oyunudur! Narenciye kahramanımız daha fazla aksiyon için geri döndü, ancak bu sefer uzaydayız çünkü kazara uzaya vurulduğumuzda zehirli gaz bulutu bizi takip etti! Tek yapmanız gereken, elinizdeki çeşitli nesneleri sürükleyip, portakalların üzerinde barınak oluşturacak şekilde bırakmak. Tehditkar bulut yakında geçip gidecek. Bu olduğunda gizli yıldızı yakaladığınızdan emin olun ve düşen yağmur damlalarına veya lazer ışınları gibi çevresel tehlikelere maruz kalmadığınızdan emin olun. Başınızı kaşımanızı sağlayacak bulmacalarla dolu, akıllıca tasarlanmış 40 seviye var. Cover Orange: Space'i aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın, böylece bu eğlenceli uzay temalı bulmacaları birlikte çözebilirsiniz! Her seviyede, çevreyi değiştirmek ve portakalları kötü bir bulutun asit yağmurundan korumak için sahnenin altına öğeler yerleştirmelisiniz. Bu sahne elemanları, üçgen bir bloktan, buzu yok eden çivili toplara ve portakalların kendisine kadar her şekilde değişiklik gösterebilir. Çeşitli nesneleri elinizin altında konumlandırmak için parmağınızı, farenizi veya klavyenizi kullanın ve bunları portakalların üzerine bir sığınak oluşturacak şekilde bırakın. Sandığı hareket ettirin - WASD, Ok tuşları veya işaretçi Düşen sandık - Boşluk çubuğu Kapak Turuncu: Boşluk, şu şekilde oluşturulmuştur: Johnny-K. Diğer bulmaca platform oyunlarını Poki: Cover Orange ve Cover Orange: Journey'de oynayın. Poki'de masaüstü ve mobil cihazlarınızı kullanarak Cover Orange: Space'i ücretsiz indirmeden veya yüklemeden çevrimiçi oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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