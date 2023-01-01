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Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

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Picnic Penguin, Neutronized tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Birden fazla bloğu aynı anda iterek ve yolu açacak şekilde yeniden düzenleyerek penguenin piknik battaniyesine lezzetli ikramlar koymasına yardımcı olun. Gashapon makinesinde tüm görünümleri toplayacak paraları bulurken, çözülmesi gereken çok çeşitli bulmacalarla birlikte kilidini açacak birkaç dünya var. Hasta bir pikniğe hazır mısın? Aynı anda birden fazla bloğu itin ve yolu açmak ve seviyeleri tamamlamak için bunları yeniden düzenleyin. Piknik Pengueni, Neutronize tarafından yaratıldı. Diğer yarış oyunlarını Poki'de oynayın: Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower ve Slime Pizza

Web Sitesi: poki.com

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