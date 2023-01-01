Lost Yeti, Neutronized tarafından oluşturulan bir 2D bulmaca oyunudur. Bu oyunda, buz bloklarını hareket ettirerek kayıp yeti'mizin eve dönmesine yardım etmekle görevlendiriliyorsunuz. Yolu temizlemek için donmuş satırları ve sütunları kaydırabileceğiniz Snowy Hills'teki retro bulmacalarla başlayın ve daha renkli dünyalara ilerleyin. Yolunuza çıkan tüm atıştırmalıkları yerken eve giden en hızlı yolu bulmalısınız. 3 dünyayı, 60 seviyeyi ve çeşitli türdeki büyüleyici düşmanları ve bulmacaları keşfedin. Bu Yeti'ye hazır mısın? Sol fare düğmesini veya parmağını kullanarak buz bloklarını sürükleyerek yolu temizle. Lost Yeti, 2010 yılında kurulan bir İtalyan oyun geliştirme stüdyosu olan Neutronized tarafından yaratılmıştır. Şirket, "gösterişli, renkli" oyunlar yaratmaya odaklanıyor. Eğlenceli ve hedef odaklı bir yaklaşıma sahip oyunlar". Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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