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Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

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Magic Bridge, Neutronized tarafından oluşturulan bir beceri oyunudur. Pek çok kedi karakterinden birinin kontrolünü elinize alın ve yukarı doğru hareket eden bir köprüde hayatta kalmaya çalışın. Köprü, nerede durduğunuza bağlı olarak aşağıya doğru bakacaktır, bu nedenle sabit bir dengeyi korumak için patilerinizi hızlı kullanmanız gerekir. Tüm düşmanlardan kaçının, tüm paraları toplayın ve farklı güçlere sahip daha fazla karakterin kilidini açın. Köprüye atlayın ve bu sonsuz eğlenceyi yaşayın! Platformda ilerleyin ve düşmanlara dokunmaktan kaçının. Kediyi hareket ettirin - A/D veya Sol/Sağ ok tuşlarıMagic Bridge, Neutronized tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer gündelik oyunlarını oynayın: Drop Wizard Tower ve Lost Yeti

Web Sitesi: poki.com

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