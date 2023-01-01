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Cut the Rope: Magic

Cut the Rope: Magic

poki.com

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Cut the Rope: Magic'te efsanevi yaratıklara dönüşün! Om Nom büyülü bulmacaların üzerinden uçmaya ve kötü büyücüyü yenmeye hazır. Bu düşünme oyununun devamında yuvarlanabilir, zıplayabilir, yüzebilir ve uçabilirsiniz. Kazanmak için her şeker parçasını ısırın!

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