Cut the Rope: Magic'te efsanevi yaratıklara dönüşün! Om Nom büyülü bulmacaların üzerinden uçmaya ve kötü büyücüyü yenmeye hazır. Bu düşünme oyununun devamında yuvarlanabilir, zıplayabilir, yüzebilir ve uçabilirsiniz. Kazanmak için her şeker parçasını ısırın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cut the Rope: Magic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.