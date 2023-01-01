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Cut The Rope Experiments

Cut The Rope Experiments

poki.com

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Sevimli bir canavarı beslemek için bilimin gücünü kullanın! Cut the Rope: Experiments'ta farklı süper güçleri etkinleştirebilirsiniz. Yapışkan Adımlar, Banyo Zamanı ve Karınca Tepesi seviyelerindeki tüm şekerleri yiyin. Bilim adamı kazanmanıza yardım edecek!

Web Sitesi: poki.com

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