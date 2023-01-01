Dünya çapında milyonlarca oyuncunun sevdiği efsanevi bulmaca oyunu Candy Crush Saga'yı bugün oynamaya başlayın. Bir trilyondan fazla seviyenin oynandığı bu tatlı 3'lü eşleştirme bulmaca oyunu, tüm zamanların en popüler mobil oyunlarından biridir! Bu lezzetli bulmaca macerasında Şekerleri değiştirip eşleştirerek o tatlı kazanma hissini yaşatmak için bir sonraki seviyeye geçin! Hızlı düşünme ve akıllı hareketlerle bulmacaları çözün ve lezzetli gökkuşağı renkli basamaklar ve lezzetli şeker kombinasyonlarıyla ödüllendirilin! Bu ekstra yapışkan bulmacaların üstesinden gelmek için güçlendiricileri akıllıca kullanarak 3 veya daha fazla şekeri arka arkaya eşleştirerek hamlelerinizi planlayın! Binlerce seviyede çikolatayı patlatın ve tatlı şekerleri toplayın, daha fazlasını arzulamanız garantilidir!

Web Sitesi: king.com

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