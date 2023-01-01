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Candy Crush Jelly Saga

Candy Crush Jelly Saga

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Kasabada yeni bir oyuncu var, kıpırdayan, titreyen Jelly Queen ve kendisi Candy Crush Jelly Saga oyununda size meydan okumak için burada! En sevdiğiniz hareketler ne olursa olsun, bunların kudretli Jelly Queen'e meydan okuyacak kadar Jöleli olmalarını umsanız iyi olur. Durdurulamaz şekilde yayılabilen oyun! Yeni Candy Crush Jelly Saga, Jelly Queen'in yer aldığı keyifli oyun modları, özellikler ve boss savaşlarıyla dolu! Jenny olarak oynarken Jellylicious hareketlerinizi sergileyin ve sırayla Şekerleri titreyen Jelly Queen'e karşı değiştirin. Her tatlı hamle daha fazla Jöle yayacak ve en çok yayan seviyeyi kazanacak! Şeker Krallığı'nda da keşfedilecek muhteşem yeni Şekerler, harika bir yeni güçlendirici ve rüya gibi bir ağaç tepesi dünyası var! Kraliyet Şampiyonası, Candy Crush Jelly Saga'nın yeni VS Modudur. Oyuncular hızlı tempolu oyun turlarında gerçek zamanlı olarak 1:1 yarışacak! Art arda galibiyet serisini tamamlayıp skor tablosunun ilk yarısında bitirerek büyük bir ödül paketi kazanın. Pozisyon ne kadar yüksek olursa ödül de o kadar büyük olur! Gerekeni aldın mı? Bu keyifli Efsaneyi tek başınıza oynayın veya kimin en yüksek puanı alacağını görmek için arkadaşlarınızla oynayın!

Web Sitesi: king.com

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