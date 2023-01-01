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Blossom Blast Saga

Blossom Blast Saga

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Candy Crush Saga ve Farm Heroes Saga'nın yapımcılarından ücretsiz indirilebilen bir bağlama oyunu olan Blossom Blast Saga geliyor! Hareketleriniz bitmeden rengarenk tomurcukların güzel çiçeklere dönüşmesini sağlamak için tonlarca çiçek dolu bahçeyi eşleştirin ve bağlayın! Aynı türden 3 veya daha fazla çiçeği birbirine bağlayarak büyümelerini sağlayın ve çiçek açan çiçeklerin heyecan verici zincirleme reaksiyonunu başlatırken izleyin! Birbiriyle eşleşen çok çeşitli bulmaca oyunlarını patlatın, ancak yabani otlara dikkat edin!

Web Sitesi: king.com

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