Candy Crush Saga ve Farm Heroes Saga'nın yapımcılarından King, Pet Rescue Saga'yı sunar! Seviyeyi geçmek ve evcil hayvanları kurtarmak için aynı renkteki iki veya daha fazla bloğu eşleştirin! Eşleşmeler oluşturmak ve evcil hayvanları serbest bırakmak sizin işiniz, ancak unutmayın; hareketler sınırlıdır, bu nedenle bunları dikkatli bir şekilde planlayın. Bulmaca becerileriniz saatler süren küp eşleştirme eğlencesiyle test edilecek! Bu şaşırtıcı destanda kendi başınıza kendinize meydan okuyun veya kimin en iyi puanı alabileceğini görmek için arkadaşlarınızla oynayın!

Web Sitesi: king.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pet Rescue Saga ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.