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Idle Pet Business

Idle Pet Business

poki.com

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Idle Pet Business, kendi evcil hayvan mağazanızı geliştirerek milyoner olabileceğiniz boşta bir oyundur! Sevimli bir hamsterdan başlayarak çeşitli evcil hayvanların kilidini açabilir, onları para karşılığında besleyebilir ve yeteneklerinin seviyesini yükseltebilirsiniz. Kazancınızı en üst düzeye çıkarmak için evcil hayvan mağazanızı sosyal medya aracılığıyla geliştirmeyi kaçırmayın! Evcil hayvan imparatorluğunuzu kurmaya hazır mısınız? Boş macera başlasın!

Web Sitesi: poki.com

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