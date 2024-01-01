Real Estate Rush

Real Estate Rush

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Web Sitesi: poki.com

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Real Estate Rush, kaderinizde en iyi emlak kralı olacağınız boşta oynanan bir oyundur! Dalgalanan konut piyasasında gezinirken düşükten alıp yüksekten satma fırsatını yakalayın. Kazançlarınızı yeniden yatırarak imparatorluğunuzu büyütün ve tüm anıtları satın almak için dünyayı dolaşın. Rekabet avantajı kazanma yolunda istatistiklerinizi stratejik olarak artırın. Emlak imparatorluğunuz ne kadar genişleyecek?

Web Sitesi: poki.com

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