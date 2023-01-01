Candy Crush Soda Saga ve Bubble Witch 2 Saga'nın yapımcılarından Farm Heroes Saga! Rakun Kokmuş, değerli Çiftlik Topraklarını mahvetmeye çalışıyor ve yol boyunca olabildiğince çok Mahsul çalıyor. Çiftlik Kahramanlarıyla güçlerinizi birleştirip Mahsullerin toplanmasına ve günü kurtarmaya yardım edecek misiniz? Öğrenmek için yüzlerce seviye değiştirme ve eşleştirme çiftçilik eğlencesini oynayın! Bu muhteşem Efsaneyi tek başınıza oynayın veya kimin en yüksek puanı alacağını görmek için arkadaşlarınızla oynayın!

Web Sitesi: king.com

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